Modena, “In bici con la 4” rinviata a domenica 14 aprile

Per le previsioni di maltempo, è stata rinviata alla successiva domenica 14 aprile, con il medesimo programma, l’edizione numero 14 di “In bici con la 4”, pedalata con il Quartiere 4 che avrebbe dovuto svolgersi domenica 7 aprile al Parco Ferrari.

La tradizionale iniziativa che prevede due percorsi (medio di 11 km e lungo di 20) è dedicata al ricordo di Gianni Vaccari, e nel 2019 si presenta come “Edizione Pink Day” cioè come “Giornata rosa”, per valorizzare le biciclette e i percorsi ciclabili in prossimità con il passaggio modenese del Giro d’Italia atteso il 21 maggio.

L’invito ai partecipanti, le iscrizioni si raccolgono al Gazebo del parco Ferrari il giorno stesso alle 14.30, è appunto quello di indossare un indumento rosa o personalizzare in rosa la bici.

La manifestazione ludico – motoria è organizzata dal Quartiere 4 San Faustino – Madonnina – Quattroville, in collaborazione con Acsi/Veloclub Modena; Amici del cuore; Arci Marzaglia Vecchia; Associazione italiana familiari e vittime della strada onlus; Azimut club; Caravan Camping club; Cimone Mtb; Crc Cittanova; Fiab; Polisportive Cognentese e Madonnina; Usd Nuova Marzaglia; Uisp.

Per informazioni: Quartiere 4, via Newton 150/b, tel. 059 2034030; e-mail faustino@comune.modena.it; www.comune.modena.it/decentramento/quartiere-4; www.facebook.com/quartmo4