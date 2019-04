Mobilità in centro a Formigine: ieri sera incontro con i commercianti

L’amministrazione comunale di Formigine ha incontrato ieri sera una nutrita rappresentanza di commercianti del centro storico, per illustrare alcuni degli aspetti della strategia sulla mobilità contenuta all’interno del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), recentemente approvato congiuntamente a Fiorano, Sassuolo e Maranello.

Tra gli argomenti trattati anche l’eventuale introduzione di una zona a traffico limitato in centro storico, ipotesi contenuta nel PUMS stesso in quanto potenzialmente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PAIR2020 (Piano Aria Integrato Regionale).

L’amministrazione ha ribadito fermamente che la ztl a Formigine è soltanto un’ipotesi, analogamente a quanto sta accadendo in altri realtà della provincia di Modena, anch’esse coinvolte per dimensioni e caratteristiche dal PAIR2020.

Si è infine confermato che qualsiasi decisione futura su traffico e mobilità in centro verrà presa solo in accordo e in modo partecipato con i commercianti e se funzionale alla valorizzazione ulteriore del centro storico e delle sua attività.