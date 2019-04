Luca Carboni in Sputnik tour il 9 aprile all’EuropAuditorium di Bologna

A grandissima richiesta, dopo la prima parte nei club, Luca Carboni torna in concerto nei teatri, a Bologna martedì 9 aprile (21) al Teatro EuropAuditorium.

Il pop d’autore di Luca Carboni nel live sorprende con uno show colorato, dove luci e laser emergono da un maxischermo digitale. Le immagini raccontano e amplificano il lavoro musicale, fotografie della propria carriera si uniscono a quelle che hanno segnato la storia da sessanta anni fa ad oggi. Per i suoni, l’artista ha voluto una situazione molto elettronica figlia dell’ultimo album, accompagnata da momenti più acustici o più elettrici. Sul palco è con la sua band: Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre e Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.

Per quanto riguarda la parte musicale e le canzoni in scaletta ci sarà sicuramente l’elettronica di SPUTNIK (“Una grande festa”, “Io non voglio”, “Amore digitale” e “Due”), i suoni già presenti nel precedente POP-UP (“Luca lo stesso” e “Bologna è una regola”) e non mancheranno i suoi trent’anni di successi da “Mare Mare” a “Farfallina”, da “Inno Nazionale” a “Silvia lo sai”. Un concerto con tante anime, come quelle del suo pubblico che grazie anche alle canzoni degli ultimi due progetti, si è arricchito anche di tanti giovani.

Info: www.teatroeuropa.it – 051.372540 – 051.6375199 – info@teatroeuropa.it