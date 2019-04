LaCarpiEstate 2019, Bando per i progetti aperto fino al 27 aprile

È aperto il Bando per la presentazione di progetti per LaCarpiEstate 2019, rassegna che si svolgerà dal 14 giugno al primo settembre prossimo: il Comune di Carpi sarà l’organizzatore di tutte le iniziative direttamente prodotte e curate e il sostenitore delle attività culturali ed aggregative proposte nell’ambito del bando, nonché il concessionario degli spazi del centro storico messi a disposizione. Per il 2019 questi saranno piazzale Re Astolfo (per concerti, danza e spettacoli di arte varia) e il chiostro di S.Rocco (per teatro e spettacoli d’arte varia).

La novità del Bando LaCarpiEstate 2019 consiste nella disponibilità dell’amministrazione di mettere a disposizione, a proprie spese, un Piano di gestione delle emergenze basato sulle direttive in materia di sicurezza, specifico per ognuno dei due spazi individuati e comprendente gli oneri relativi al controllo degli accessi (steward e custodia). La titolarità dei progetti sarà invece interamente in capo agli organizzatori, che si assumeranno la responsabilità relativamente a tutti gli aspetti organizzativi, logistici e di gestione degli stessi.

L’invito a partecipare al Bando per la presentazione di progetti per l’estate carpigiana è rivolto ad associazioni e organizzazioni culturali, sportive e ricreative senza fini di lucro costituite da almeno sei mesi, ad esercenti e a privati. Le proposte riguardano concerti e attività musicali in genere, incontri culturali, arti figurative, attività teatrali e di danza.

Nello specifico l’amministrazione comunale definirà il calendario delle serate, valutando ed accogliendo i progetti proposti. Il termine per la presentazione dei progetti all’Ufficio Protocollo del Municipio (corso Pio 91) è stato fissato alle ore 11,30 del 27 aprile prossimo (entro tale scadenza è valido anche un messaggio via Pec). Tutti i soggetti pubblici, associativi e privati che intendano promuovere direttamente iniziative culturali e di intrattenimento anche nei propri spazi sono invitati poi a segnalarle per l’inserimento nel libretto informativo delle attività de LaCarpiEstate edizione 2019.

Il Bando che invita a presentare progetti per l’estate, completo di tutte le informazioni necessarie (su spazi, tempi, caratteristiche tecniche richieste, obblighi per i soggetti che intendono aderire) e la relativa modulistica si possono trovare sulla home page della Rete civica Carpidiem.