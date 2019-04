Giornata internazionale della salute: le iniziative in programma a Modena

Attività fisica e sportiva, giochi per tutti, laboratori didattici e di costruzione di oggetti con materiali riciclati, performance teatrali e musicali, conferenze e gare in bicicletta. Ci sono proposte per tutti nel programma della Giornata internazionale della salute, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità, che domenica 7 aprile si svolgerà nelle piazze e nelle strade del centro storico di Modena.

A Modena la manifestazione è organizzata dalla Rete città sane in collaborazione con il Multicentro salute e ambiente del Comune di Modena, l’Azienda Usl e Unimore e grazie all’attività di una cinquantina di associazioni. Le iniziative in programma rientrano tra quelle di avvicinamento al Giro d’Italia 2019 che arriverà a Modena il 21 maggio, con l’arrivo della 10ª tappa. Tutti i dettagli del programma si trovano sul sito www.comune.modena.it

Il programma si articola sui diversi luoghi: in largo di porta Sant’Agostino e a Palazzo dei musei la giornata si apre al Dida con i laboratori “La fabbrica del profumo” per preparare olii profumati, e “Carta e ri-carta”, per creare carta riciclata (entrambi dalle 9 alle 12). Alle 10 partiranno i partecipanti al plogging, il percorso di jogging e raccolta rifiuti che arriverà a mezzogiorno in piazza XX Settembre e si chiuderà con una degustazione di gelato. E sempre dalle 10 andrà in scena la performance di danza “Mens sana in corpore sano”.

In piazza XX Settembre, per tutta la giornata attività di promozione per una sana alimentazione, sani stili di vita e cultura della donazione, il laboratorio di educazione al riciclaggio “HeraLab” e giochi di strada.

In piazza Matteotti, per tutta la giornata vetrine di prodotti a km zero ed esposizioni di auto elettriche. Dalle 10 alle 12 Mo.Mo, Giardino di carta, il laboratorio di collage per bimbi dai 2 ai 6 anni, ispirato alle opere di Henri Matisse, e giochi e laboratori ecologici per tutti oltre a una performance di improvvisazione con materiali di riuso.

Il comparto San Paolo ospita la mostra “Grande albero, piccoli alberi, creata dagli studenti, il banchetto informativo sulle buone pratiche ambientali di Gel e Gev e, per tutto il giorno, laboratori pratici di yoga, shiatsu, ki-taiso e qigong.

Al parco Novi Sad, solo al pomeriggio, la protagonista è la bicicletta: alle 14.30 cominciano Gimkabimbi, per imparare ad andare in bicicletta, e il laboratorio “Gira che ti gira” per costruire girandole con materiali di recupero. Alle 15.30 parte la camminata “Quell’allenatore è proprio un cane”, con gli amici a quattro zampe, mentre alle 16 si aprirà “Asta la bici”, asta di beneficenza di biciclette recuperate.

Nel vicino Pala Molza, alle 14.30, scendono in campo i giocatori della super partita di pallavolo “cento contro cento”, nel campo gigante allestito per l’occasione. E alle 16.30 si apre il laboratorio teatrale “Tutti super Avis” per ragazzi dagli 8 ai 13 anni.

La bici torna protagonista in via Levizzani dove, alle 17, si svolge “La lentissima: vince chi arriva ultimo!” la prova di abilità in cui il migliore è chi riesce ad andare più adagio.

In Galleria Europa, alle 16, iniziano le letture per bambini “Un libro per la salute” e, alla stessa ora, alla sagrestia fiorita del monastero di San Pietro ci sarà la conferenza “Correndo tra i secoli tra malanni e miracoli: Geminiano e Omobono, santi protettori della vita e della salute”.

Ai Giardini ducali, dalle 9, si svolge il 2° trofeo città di Modena di petanque, una specialità delle bocce, e si possono fare passeggiate a cavallo. La piscina Pergolesi, per tutto il giorno, e la piscina Dogali, per la mattina, propongono attività in acqua di tutti i tipi, anche adatte ad alleviare dolori muscolari e articolari cronici, mentre a Modena wellness si svolgono attività di massaggi e interventi di educazione alimentare.

In piazza Roma, dalle 10, è in programma il Lions day con teatro per bambini, musica, iniziative informative e pulizia dei monumenti. Alle 11 (con tre repliche alle 12, alle 15 e alle16) nell’ambito della sedicesima edizione del festival europeo delle percussioni si svolge un laboratorio aperto a tutti, mentre dalle 15 si può partecipare all’attività di orienteering storico-naturalistico per le vie del centro storico.