Formigine, il candidato Sindaco Iacoi incontra il mondo delle Associazioni

“Prosegue incessante il cammino intrapreso dal MoVimento 5 stelle formiginese, capitalizzando il prezioso lavoro di studio e documentazione portato avanti dai tre Consiglieri Comunali in questi 5 anni, negli ultimi mesi intensificando gli incontri con i Cittadini, ci si è impegnati per fare sintesi delle centinaia di Proposte raccolte sul territorio.

La precisa roadmap definita con gli Attivisti – spiega l’Avvocato Iacoi, candidato a rappresentare il MoVimento 5 stelle alle elezioni del 26 Maggio – ci ha già permesso di confrontarci con i residenti di Ubersetto e Colombaro. Queste Frazioni lamentano un profondo senso di marginalità rispetto al capoluogo e conseguentemente, avvertono una grande emarginazione che spesso sfocia in disagio.

Nelle prossime settimane sono già pianificati incontri con i residenti di Magreta e Casinalbo.

Lunedì 8 Aprile dalle ore 20.30 presso Sala della Loggia in centro storico a Formigine (Piazza della repubblica 5), si terrà il primo di una serie di appuntamenti con il mondo associativo formiginese. Intendiamo aprire un serio dibattito per interrogarci su cosa avverrà per le associazioni nei prossimi anni. Le strategie che metteremo in campo oggi determineranno il futuro che ci attende.

Le esperienze formiginesi di unione e socializzazione – continua Iacoi – rappresentano una vasta e decisamente variegata tipologia di Associazioni. Ne fanno parte piccoli e spontanei gruppi finalizzati al semplice incontro su interessi condivisi ed allo stesso tempo abbiamo progetti più strutturati che contano centinaia di iscritti. Aspetti come la crisi economica e l’estremizzarsi di una forte individualizzazione nei rapporti interpersonali stanno lentamente portando alla disgregazione di preziose realtà. Inoltre il particolare contesto storico in cui viviamo ci tiene purtroppo in un costante stato di stress il che influisce negativamente sull’aspetto umano e aggregativo. Questo, e la grande mobilità delle persone impattano negativamente sulla nascita e organizzazione delle attività all’interno delle Associazioni.

Lunedì 8 aprile – conclude Iacoi – insieme inaugureremo un percorso di confronto e ascolto affinché questo appuntamento diventi una costante negli anni che verranno, un filo diretto tra chi quotidianamente si scontra con le difficoltà all’interno del mondo associativo e chi ha come compito quello di trovare serie risposte politiche alle sollecitazioni che giungono dai Cittadini”.

(Gruppo Consiliare MoVimento 5 stelle)