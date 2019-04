Domenica a San Lazzaro inaugurazione del Corpo C delle scuole Jussi

Domenica 7 aprile, alle ore 11, si terrà il taglio del nastro del Corpo C delle scuole Jussi, recentemente ristrutturato nell’ambito del progetto Campus Kid. L’incontro sarò anche l’occasione per presentare al pubblico il progetto vincitore del concorso indetto dal Comune per la realizzazione del nuovo polo scolastico e sportivo di Campus Kid.

Si tratta di un progetto innovativo e all’avanguardia, firmato dallo studio Mario Cucinella Architects, che punta all’unitarietà e armonia tra gli edifici dedicati all’educazione (scuole, palestra, auditorium), il parco e il contesto urbano, con un occhio di riguardo al comfort degli studenti e alla riduzione dei consumi energetici.

A presentare il progetto sarà lo stesso architetto Mario Cucinella, assieme al sindaco di San Lazzaro Isabella Conti e alle autorità scolastiche e cittadine, nell’aula magna delle scuole Jussi (via Kennedy 36).

Al termine degli interventi si terrà il taglio del nastro del Corpo C delle scuole Jussi, edificio completamente ristrutturato nel corso dell’estate per un investimento di 800mila euro.

“Dopo un percorso che ha coinvolto tutta la cittadinanza, il bellissimo progetto di Campus Kid prende finalmente forma – spiega il sindaco Isabella Conti – . Il primo passo di questo percorso inizia dalle scuole Jussi, che possono contare su un’ala completamente ristrutturata e ampliata. E’ una visione di futuro che diventa realtà. Questo spazio che unisce scuola, sport e cultura darà l’opportunità ai nostri bambini e studenti di crescere, vivere e imparare in un ambiente sano, sicuro e funzionale, dove la bellezza stessa degli spazi entra a far parte del percorso educativo e contribuisce alla crescita dei nostri piccoli cittadini. Siamo orgogliosi di poter contare per questo progetto sulla professionalità e l’altissimo livello di innovazione di uno studio come quello di Mario Cucinella, che ha collaborato con personalità del calibro di Renzo Piano e ha vinto numerosi premi grazie a progetti green e sostenibili”.

Progetto Campus Kid

Il progetto Campus Kid prevede la riqualificazione del quadrante tra via Kennedy e via Woolf attraverso la realizzazione di un campus urbano polifunzionale, che ospiterà funzioni scolastiche (ampliamento delle scuole Jussi e ricostruzione delle scuole Donini), sportive (Stadio, piscina, palestre e campi da calcetto) e culturali (teatro/auditorium).

Nel progetto è stata coinvolta al cittadinanza e gli alunni delle scuole, attraverso un percorso partecipato e il Laboratorio Campus Kid che ha affrontato i temi legati alla fruizione degli spazi, la sostenibilità dell’intervento e la connettività dell’area.

Il progetto Campus Kid ha richiesto un investimento complessivo di 7,92 milioni di euro, di cui 6 milioni di finanziamenti ottenuti da Enti sovraordinati.