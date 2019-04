Convegno Unimore “Prometeo e dintorni. Filosofia e mito”

Un convegno internazionale dedicato al rapporto tra natura e cultura, allo sviluppo tecnologico ed all’immaginazione creativa è l’appuntamento promosso dal Dipartimento di Studi Linguisti e Culturali di Unimore all’interno del ciclo di conferenze, lezioni e seminari “Storia, filosofia e altre…provocazioni”.

Il convegno, aperto a tutti gli interessati, dal titolo “Prometeo e dintorni. Filosofia e mito” si terrà martedì 9 aprile 2019 alle ore 10.00 nell’Aula Magna del Palazzo del Rettorato (Via Università 4, Modena) e muoverà dalla nota figura del Titano che rubò agli dèi il fuoco della conoscenza e della tecnica per donarlo agli uomini.

“ll convegno è un momento di riflessione storica e filosofica sul percorso della nostra specie – afferma il prof. Lorenzo Bertucelli di Unimore -e su come l’uomo, dopo essersi affrancato dalla natura, l’ha assoggettata e oggi rischia di distruggerla insieme a se stesso. Si tratta di un convegno internazionale con relazioni che verranno pubblicate sulla rivista “Archivio di Filosofia” insieme a quelle di altri illustri studiosi che partecipano al progetto FAR Unimore di Giacomo Scarpelli, tra cui Tom Hawkins (The Ohio State University), Renée Koch Piettre (École Pratique des Hautes Études), Isarel Muñoz Gallarte (Universidad de Cordoba), Stefano Bancalari e Pierluigi Valenza (“Sapienza”, Università di Roma), Alessandro Linguiti (Università di Siena)”.

L’incontro, organizzato da Giacomo Scarpelli e Vallori Rasini del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore, si svolgerà nell’ambito del progetto “Psiche, techne, physis. L’Homo sapiens tra mito e sapere filosofico”, e che coinvolgerà numerose università italiane e straniere tra cui l’École Pratiques des Hautes Études di Parigi, l’Universidad de Cordoba e l’Ohio State University negli Stati Uniti d’America.

Il programma, dopo il saluto ai convenuti del prof. Lorenzo Bertucelli, Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore, vedrà l’introduzione “Il mito di Prometeo e dintorni” del prof. Giacomo Scarpelli di Unimore, per proseguire con l’intervento dedicato a “Prometeo e il fuoco della verità: scienza mito d’oggi?” del prof. Enrico Castelli Gattinara della Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi e del prof. Andrea Gatti dell’Università di Ferrara su “Prometeo e la poiesis, ovvero il genio e le sue contraddizioni”. La sessione pomeridiana alle ore 14.00 sarà presieduta dalla prof.ssa Vallori Rasini di Unimore che introdurrà al tema “Prometeo e l’era contemporanea” alla quale seguiranno gli interventi della prof.ssa Caterina Zanfi del CNRS – Centro National de la Recherche Scientifique di Parigi sul tema “Volti dell’Homo faber a inizio Novecento”, della prof.ssa Francesca Michelini dell’ Universität Kassel su “La figura di Prometeo nel pensiero di Hans Jonas” e del prof. Agostino Cera dell’Università della Basilicata su “Antropocene e neo-prometeismo aidosiano”.