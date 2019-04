Assemblea sindacale: a Modena cambiano gli orari di Protocollo generale e anagrafe

Protocollo generale

Lunedì 8 aprile l’ufficio Protocollo generale del Comune di Modena resta chiuso al pubblico dalle 14 alle 16.30 per consentire al personale di partecipare a una assemblea sindacale. I cittadini potranno accedere al servizio dalle 8.30 alle 13, quindi nuovamente dalle 16.30 alle 18.

Il servizio, che ha sede al secondo piano del Municipio in piazza Grande, normalmente è aperto al pubblico lunedì e giovedì mattina e pomeriggio, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18; martedì, mercoledì e venerdì solo al mattino dalle 9.30 alle 13. Il numero di telefono del servizio è lo 059 2032413 o 2032414.

Anagrafe

Lunedì 8 aprile, per consentire agli operatori di prendere parte a una assemblea sindacale, gli uffici dei servizi demografici di via Santi 40, dove ha sede l’anagrafe, chiuderanno al pubblico alle ore 10.30. Lo stesso accadrà per gli sportelli anagrafici dei Quartieri 1 e 4 in piazzetta Redecocca e in via Newton.

All’anagrafe centrale di via Santi 40 saranno rispettati gli appuntamenti presi per le residenze, mentre quelli per la Carta d’identità elettronica saranno rinviati in accordo con gli interessati, che saranno contattati dagli uffici..

L’ufficio Elettorale sarà regolarmente aperto, anche per le tessere elettorali in vista delle elezioni europee e amministrative del 26 maggio, negli orari usuali: da lunedì a sabato 8.30 – 12.30; giovedì anche al pomeriggio 14 – 18.

Sono comunque garantiti gli appuntamenti di Stato civile e i servizi essenziali di Polizia mortuaria.

Informazioni online (www.comune.modena.it/anagrafe).