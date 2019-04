“Amore che vieni Amore che vai”, concerto all’Auditorium Montalcini di Mirandola

Con il concerto Amore che vieni Amore che vai – Fabrizio De Andrè le donne e altre storie si conclude domani sabato 6 aprile alle ore 21.00 la Stagione 2018/2019 dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, curata da ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna. Costo del biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro.

Sul palco dell’Auditorium, sette tra musiciste e musicisti di fama internazionale, insieme per questo progetto dedicato ad uno dei più amati cantautori che hanno fatto la Storia della Musica italiana: Cristina Donà (voce), Rita Marcotulli (pianoforte), Enzo Pietropaoli (basso), Fabrizio Bosso (tromba), Javier Girotto (sax), Saverio Lanza (chitarre), Cristiano Calcagnile (batteria e percussioni). Tra i brani proposti e reinterpretati, classici assoluti come La canzone di Marinella, Boccadirosa, La ballata dell’amore cieco.

Lo spettacolo

Sette musicisti di sicuro talento e diverse esperienze hanno scelto di partecipare ad un progetto-omaggio a Faber non esclusivamente dedicato alle donne ma dando ed esse lo spazio che a loro dava Fabrizio De André.

In un angolo della memoria, molti di noi hanno protetto alcune canzoni: vuoi per ricordare l’accendersi veloce di una passione d’amore che si pensava eterna o al contrario: la sua incertezza e mutevolezza. Per ricordare personaggi tanto simbolici quanto teneri o paradossali, romantici o beffardi; ironici, carichi di una allegria che si trasforma in lieve cinismo ma anche portatori d’un etica civile tanto moderna quanto oggi spesso dimenticata.

Molte di queste canzoni e di questi personaggi appartengono alla poetica di Fabrizio De André. Una poetica colta, curiosa della vita, attenta al mondo e alle sue ingiustizie. E in questa poetica una parte grande è dedicata alle donne. Tutte. A quelle che volano, che piangono; che amano riamate o che vengono lasciate e diventano storie struggenti… quelle che creano il mondo, lo amano ma vorrebbero cambiarlo per essere felici.

Paul Eluard ha scritto: “Ci sono parole che aiutano a vivere e sono parole innocenti” e le parole dedicate da Faber alle donne sono tutte parole innocenti: da Maria a Boccadirosa.

Info al numero 053522455 o sulla pagina Fb dedicata.