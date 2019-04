Vignola: al via la 50° edizione della Festa dei ciliegi in fiore

Entra nel vivo in questo fine settimana la Festa dei ciliegi in fiore, annuale manifestazione organizzata dal Centro Studi Vignola con il patrocinio del Comune. Quella di quest’anno, tra l’altro, si presenta come un’edizione del tutto speciale, essendo il 50° anniversario.

Tantissimi sono gli appuntamenti in programma durante questo fine settimana. Alle 10 di sabato, presso l’ex mercato ortofrutticolo, è prevista l’inaugurazione della fiera mercato, con stand di prodotti artigianali, industriali ed alimentari. Il mercato proseguirà poi sia sabato sia domenica. Sempre sabato 6 aprile, dalle 14,30 alle 19,30, all’ingresso dell’ex mercato ci sarà la possibilità di effettuare l’annullo postale della cartolina ufficiale della festa, a cura del gruppo filatelico “Città di Vignola” e del Centro Studi Vignola. L’attesissima sfilata dei carri in fiore è invece in programma domenica 7 aprile alle 16, lungo viale Mazzini e le vie attigue. Sette, in particolare, sono i carri che sfileranno: “50 primavere…insieme”, a cura dell’associazione I Ragazzi di Ca’ di Sola, “Risveglio di primavera”, a cura dell’Asilo di viale Mazzini, “Il Luna Park dei fiori” dell’associazione Amici Miei, “Primavera da favola” del gruppo Rio Gamberi di Castelnuovo, “Concerto di primavera” di Quelli di Brodano, “Intoccabiland…Allegria e fiori nel parco giochi” del gruppo Gli Intoccabili, “Mettete dei fiori nei vostri cannoni” del gruppo L’Urtiga.

La sfilata dei carri in fiore sarà poi replicata anche sabato 13 aprile alle 20 e domenica 14 aprile alle 16.

Diverse anche le iniziative collaterali, che animeranno tutto il centro cittadino. Rimanendo al prossimo weekend, in via Garibaldi sarà organizzata una raccolta di occhiali usati, da distribuire ai bisognosi, a cura del Lions club “Vignola e castelli medievali”. Alle 15 di sabato, presso il parco dei Nuovi Nati di Campiglio, inaugurazione del “Percorso benessere” a cura dell’associazione Lag in collaborazione con il gruppo di cammino MuoviVI.

In viale Mazzini, sia sabato sia domenica, produttori e commercianti di fiori esporranno e venderanno diverse varietà di fiori e piante. In centro storico, raduno di motociclisti di Harley Davidson. In piazza dei Contrari, banchi alimentari con vendita di prodotti confezionati. In via Paradisi, attività per bambini a cura del Centro Studi Vignola.

Per ulteriori informazioni e per il programma completo della manifestazione: https://www.centrostudivignola.it/