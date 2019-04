Sabato 6 aprile si terrà l’ultimo appuntamento dell’iniziativa “Storie in Punta di Coda”, in Biblioteca a Spilamberto alle 17 (per bambini dai 6 ai 9 anni).

Si tratta di un’attività per coinvolgere tutti nel gioco della lettura, insieme al Cane Flo.

Iscrizione gratuita e obbligatoria tel. 059/789965.