Ultimi appuntamenti all’Università della Libera Età di Mirandola

Termina l’anno accademico dell’Università della Libera Età di Mirandola con gli ultimi due appuntamenti: “Le conseguenze economiche e politiche della Brexit” con Emilio Colombo e il corso “Sapienza umana e divina” tenuto da Giulio Borgatti.

La lezione sulla Brexit avrà luogo mercoledì 10 aprile, dalle ore 16 alle 17.30, presso la scuola media Montanari di Mirandola, via Nuvolari, 4. Per partecipare a questo incontro non è necessario alcun contributo.

Il corso di storia delle religioni di Borgatti si terrà sempre nell’auditorium della scuola media di Mirandola martedì 9, 16 e 30 aprile, dalle 17 alle 18.30.

Per iscriversi a questo corso, al costo di dieci euro, telefonare al numero 347/ 6861847, o inviare una e-mail a mirandolauniversita@gmail.com con una settimana di anticipo.