Prosegue la manutenzione dei giochi nei parchi di Castelnuovo e Montale

È terminata la scorsa settimana la prima fase di interventi di manutenzione straordinaria sui giochi installati nei parchi di Castelnuovo e Montale.

I lavori hanno avuto un importo complessivo di circa 30000 euro e hanno interessato le strutture presenti in nove aree verdi: al Nido Azzurro, al parco Rio Gamberi (nel lato di piazza Brodolini e presso il chiosco), al parco Terzani, al parco Baden Powell, al parco di via Pirandello, a quello di Cavidole, alle scuole Giamburrasca, al parco Peep di via Piave e nell’area verde di Montale 2. Gli interventi hanno compreso la sostituzione dei pezzi danneggiati e deteriorati e la completa verniciatura. Nelle scuole Giamburrasca, inoltre, sono stati posizionati anche 40 metri quadri di tappeto antitrauma.

I lavori per migliorare i giochi presenti nelle aree verdi non si fermano alla manutenzione straordinaria appena conclusa.

Sono infatti iniziati ieri i lavori per la realizzazione di una nuova area giochi presso le strutture ricettive del Parco Grizzaga a Montale. L’area avrà una dimensione di circa 120mq e sarà dotata di sei nuovi giochi per bambini, nuove panchine ad integrazione di quelle già presenti e una pavimentazione antitrauma in gomma. Per la realizzazione dell’area sarà modificata la disposizione del campo da calcio, disponendo le porte (comprensive di nuove reti di protezione) nella direzione perpendicolare a quella attuale.