Nuvolosità variabile al mattino, più compatta sul settore centro-orientale. Tendenza a schiarite, anche ampie, dal pomeriggio a partire da ovest. Temperature: in flessione, più sensibile sui valori minimi, che saranno compresi fra 6-7 gradi sulla pianura emiliana e 7-9 sul settore costiero. Massime tra 17-19 gradi in Emilia e 14-16 gradi in Romagna. Venti: deboli o moderati da sud-ovest, con tendenza a ruotare da sud-est nel corso della giornata. Mare: mosso.

(Arpae)