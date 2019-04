Magdi Allam domenica in sala Biasin a Sassuolo

Magdi Cristiano Allam, uno dei principali esperti in Italia di Medio Oriente, islam e immigrazione, domenica 7 Aprile a Sassuolo alle ore 10.00 presso “Sala Biasin” in Via Rocca 22 presenterà il suo ultimo libro “Il Corano senza veli”.

Il libro “Il Corano senza veli” vuole essere una guida alla lettura del Corano, il testo sacro dell’islam, il libro più diffuso nel mondo, ma anche il meno conosciuto. Ma è soprattutto il libro che più di altri incute paura. “In Italia e in Europa, si legge in una nota dell’autore, chiunque può dire di tutto e di più su tutto e su tutti tranne che sull’islam”.

L’incontro è organizzato da Forza Italia Sassuolo.