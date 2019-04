La ditta “DBA progetti Spa”, sta svolgendo in questi giorni sopralluoghi di carattere tecnico, sia su suolo pubblico che nelle aree comuni condominiali, previa comunicazione agli interessati, propedeutici alla verifica di fattibilità tecnica per la posa della rete in fibra ottica sul territorio comunale. Il personale sarà dotato di tesserino identificativo o pettorina indicante la ditta che ha conferito l’incarico: “Open Fiber”.