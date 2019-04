Özgür Uludüz, console generale della Repubblica di Turchia in Italia con sede a Milano, è stato ricevuto oggi, giovedì 4 aprile, dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e dall’assessora alle Relazioni internazionali Irene Guadagnini.

L’incontro, una visita di cortesia nella quale Özgür Uludüz ha ricordato come la comunità turca modenese conti circa tremila persone che apprezzano la città in cui vivono, si è svolto nelle Sale storiche di Palazzo Comunale in piazza Grande.