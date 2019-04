Identificato e denunciato l’uomo che a Bologna ha molestato un ragazzino

A riconoscerlo, davanti a un supermercato di via Farini dove chiedeva l’elemosina, è stato ieri uno dei papà che avevano visto la sua foto in una chat whatsapp di genitori, dove l’episodio, avvenuto il 28 marzo in viale Panzacchi, era stato segnalato. La Polizia ha così denunciato per violenza sessuale un senzatetto 32enne di origine romena, accusato di avere molestato un ragazzino di 11 anni. L’uomo che lo ha riconosciuto ha chiamato il 113 e gli agenti hanno identificato e denunciato l’uomo, con alle spalle qualche precedente.

Le molestie erano avvenute mentre l’undicenne era insieme alla baby sitter, che lo stava accompagnando a giocare a tennis. Qualche giorno dopo, il compagno della madre della vittima aveva incrociato per strada il sospetto molestatore e lo aveva fotografato, fornendo l’immagine ai Carabinieri. La stessa immagine era stata diffusa anche nella chat di un gruppo di genitori. Quando è stato fermato dalla Polizia, il 32enne indossava lo stesso cappellino che aveva nella foto.