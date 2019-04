Furti in appartamento ad Argelato: altri due ladri in manette

Nell’ambito della costante attività di contrasto al fenomeno dei furti in abitazione attuata dalla Polizia di Stato di Bologna, nella serata del 2 aprile, personale della V sezione della locale Squadra Mobile ha tratto in arresto in flagranza di reato due cittadini albanesi D.M. 23enne e G.M., 19 anni a maggio, responsabili di furto aggravato in un’abitazione nel comune di Argelato.

Entrambi sono stati anche denunciati per il reato di cui all’art. 4 legge 110/75, in quanto trovati in possesso non solo di oggetti atti allo scasso (un cacciavite di grosse dimensioni, guanti da lavoro, due coltelli tra cui uno a serramanico ed uno in fodero in pelle). Il solo D.M., pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato denunciato anche per il reato di reingresso illegale sul territorio.

Tutta la refurtiva, ovvero diversi monili, preziosi ed orologi oltre a numerosa bigiotteria, è stata già restituita al legittimo proprietario. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria in rito direttissimo e attualmente i due stranieri sono ristretti cautelativamente in carcere.