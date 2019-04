Domenica a Modena alzabandiera in piazza Roma

Domenica 7 aprile, alle 10, si svolge l’ormai tradizionale appuntamento in piazza Roma a Modena con l’alzabandiera dell’Accademia militare, sulle note dell’Inno di Mameli e il Reggimento Allievi schierato di fronte alla facciata del Palazzo Ducale. L’ammaina bandiera è previsto per le 19.30.

L’iniziativa è frutto di un accordo tra Comune e Accademia militare che dal 2017 hanno stabilito un appuntamento periodico con l’alzabandiera per la prima domenica del mese con l’obiettivo di contribuire a valorizzare piazza Roma con “un’iniziativa dall’alto valore simbolico che sottolinea l’ottimo rapporto della città con l’Accademia e la stretta collaborazione nella promozione del Palazzo Ducale”.

A ogni appuntamento, al quale partecipano di norma anche sindaco e comandante dell’Accademia, sono sempre state numerose le persone che assistono alla cerimonia che si svolge con il Reggimento Allievi schierato su tre blocchi, mentre quattro allievi issano le bandiere, quella italiana e quella dell’Unione europea, sui pennoni collocati in piazza, nei pressi di largo San Giorgio.

Domenica 7 aprile, inoltre, in piazza Roma si svolgeranno anche alcune delle iniziative in programma in città per la Giornata internazionale della salute, voluta dall’Organizzazione mondiale della Sanità, che quest’anno è dedicata alla promozione dell’attività fisica come strumento indispensabile di benessere e salute.