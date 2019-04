Difensore civico, sì alla convenzione con la Provincia di Modena

Il Comune di Modena ha rinnovato la convenzione con la Provincia per continuare a utilizzare, in modo congiunto, il servizio del Difensore civico territoriale. La delibera, valida fino al 2022, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale oggi, giovedì 4 aprile, dopo essere stata illustrata all’assemblea dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli che ha sottolineato come il servizio condiviso abbia rappresentato un’esperienza positiva e una grande opportunità per il miglioramento dell’azione amministrativa al servizio dei cittadini.

La nuova convenzione conferma per il difensore civico l’impegno di sette ore settimanali articolate su due giorni per una spesa annuale a carico del Comune che ammonta a circa 14 mila euro.

Si possono rivolgere al Difensore civico, via mail, fax o telefonicamente, tutti i cittadini, singoli o associati, del territorio comunale che abbiano necessità di segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi imputabili all’Amministrazione. L’ufficio, aperto in Municipio il lunedì, dalle 14.30 alle 18, e il venerdì, dalle 9.30 alle 13 (per gli appuntamenti telefonare al numero 059 2032572 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e al lunedì anche dalle 14 alle 17.30), agisce inoltre per prevenire contenziosi o possibili disfunzioni agevolando il diritto di accesso agli atti e la partecipazione attiva dei cittadini ai procedimenti che li coinvolgono. È possibile, inoltre, inviare segnalazioni all’indirizzo mail difensore.civico@comune.modena.it

Nel 2018 sono stati una trentina i casi trattati per il Comune di Modena dal difensore civico, avvocata Patrizia Roli (che ha presentato la relazione annuale nel Consiglio comunale del 28 marzo), a cui si aggiunge l’attività di informazione e consulenza effettuata in maniera informale e oralmente durante l’orario di ricevimento. Al centro dei temi sollevati dai cittadini le politiche sociali, i tributi, i lavori pubblici, la viabilità ma anche, in un caso, l’anagrafe canina.

Intervenendo in dichiarazione di voto, Marco Chincarini, Modena volta pagina, ha sottolineato l’importanza di questa figura ed espresso apprezzamento per il ruolo e il lavoro svolto dal difensore civico.