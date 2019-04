Cordoglio a Maranello per la scomparsa di Gabriella Iori, deceduta nella notte tra il 3 e il 4 aprile. “Gabriella, per tutti Lella, era una persona molto conosciuta a Maranello”, afferma il sindaco Massimiliano Morini. “Una persona attivissima sul territorio e nella comunità, sempre impegnata in tante iniziative come l’organizzazione dei mercatini. Mancherà profondamente ai tanti che l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene. Al marito Franco Bergonzoni e alla famiglia va il nostro profondo cordoglio”.