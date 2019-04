Castelfranco Emilia: piano asfalti per oltre 3.000.000 di euro

Prende il via nei prossimi giorni il vasto programma di interventi, finanziato interamente dall’Amministrazione Comunale a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale che ha permesso l’utilizzo dell’avanzo economico a disposizione, che prevede la manutenzione straordinaria, la riqualificazione e la messa in sicurezza di ampie porzioni viarie del territorio, caratterizzato dalla presenza di oltre 300 km di strade di proprietà comunale.

Il piano, come è facilmente intuibile, è stato redatto partendo da tre presupposti progettuali indispensabili, verificati in sede conoscitiva dagli uffici tecnici con sopralluoghi mirati: la frequenza di percorrenza della via e la conseguente importanza viabilistica, il tasso di incidentalità degli incroci e dei passaggi, lo stato di manutenzione della via interessata.

Sulla base di questa indagine, l’Amministrazione Comunale ha predisposto quattro distinti progetti riguardanti le strade di Castelfranco Emilia capoluogo, di Piumazzo e delle frazioni e la messa in sicurezza di crocevia e percorsi di tutto il territorio.

Strade come via Cassola di Sotto, Via Canale, Via Bernini, Via San Donnino, Via dei Mille ed incroci come Via Mavora/Via Chiesa, Via Foro Gallico, Via Marino Piazza ecc., saranno riqualificate nell’ambito di un generale miglioramento delle condizioni di viabilità e, conseguentemente, di sicurezza. Verranno inoltre migliorate le condizioni di utilizzo per pedoni e ciclisti lungo la Via Muzza Corona e Via Punta, oltre a risolvere criticità legate alla viabilità interna come, ad esempio, tra le Vie Prati, Chiesa e Cavazza, tra le Vie Claudia, Bixio e Malvasia, in Via Dante Alighieri e in corrispondenza dell’incrocio tra via Piella e Via Circondaria Sud.

“Confermiamo il nostro impegno per la riqualificazione delle strade con lo stanziamento di una cifra molto importante. Questi numeri testimoniano che la sicurezza stradale e il decoro urbano sono sempre state tra le priorità di questa Amministrazione; dalla prossima settimana inizieranno i lavori in questa direzione per una Castelfranco Emilia più bella e più sicura”, sottolineano gli amministratori.