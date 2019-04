Bologna: la Compagnia dei Lombardi apre le sue porte al pubblico

Le porte della Compagnia dei Lombardi si aprono per la prima volta al pubblico per far scoprire a bolognesi e non la storia che lega questa realtà alla città fin dal XII secolo. Partiranno infatti domenica 28 aprile le visite guidate, gestite dall’associazione Succede solo a Bologna in collaborazione con la Consulta delle Antiche istituzioni, che faranno scoprire ai partecipanti la storia e le curiosità sulla Compagnia, più antica istituzione bolognese, che da tanti secoli ha legato il suo nome alla città.

L’origine della Compagnia dei Lombardi in città risale infatti al XII secolo, quando 50 famiglie fuggite dalla Lombardia a causa delle lotte fra le fazioni Guelfe e Ghibelline e delle barbarie di Federico I Barbarossa arrivarono a Bologna. Il Consiglio della città le accolse e assegnò loro nel 1162 il terreno per costruire le loro case. La Compagnia dei Lombardi nasce poco dopo, nel 1170, fondata sul principio di solidarietà tra bolognesi e cittadini provenienti dalla Lombardia. Oggi, dopo oltre otto secoli di storia, la Compagnia dei Lombardi continua a radunarsi annualmente nella sua storica sede di via Santa 1 per nominare il Massaro e gli Uffiziali, alla presenza dei Militi.

Le visite guidate si svolgeranno ogni domenica alle 11 e prevedono un percorso che, partendo dalla storica sede della Compagnia (ingresso da via Gerusalemme), arriverà fino al Complesso Stefaniano. In un primo momento i visitatori avranno infatti la possibilità di accedere alla Sala del Corporale e ai luoghi che caratterizzano la sede della Compagnia e ascoltarne l’affascinante storia, raccontata da una guida e da un Milite della Compagnia stessa. Non solo, la visita guidata porterà poi i partecipanti anche all’interno di una parte delle cosiddette sette chiese, come la Chiesa del Santo Sepolcro, di Santi Vitale e Agricola e la cripta della chiesa del Crocifisso.

La donazione richiesta per partecipare alle visite guidate è di 15 euro intero e 10 euro ridotto (soci dell’associazione Succede solo a Bologna, ragazzi dai 10 ai 18 anni, over 65). Le date disponibili verranno caricate sul sito www.succedesoloabologna.it, dove sarà possibile iscriversi.

Partecipando alle visite guidate nella sede della Compagnia dei Lombardi sarà possibile dare il proprio contributo alla campagna di crowdfunding “Monuments Care”, lanciata da Succede solo a Bologna, che grazie alle donazioni dei cittadini si prende cura dei monumenti e dei luoghi di interesse turistici della città e della provincia. Tutte le donazioni e i proventi del progetto “Monuments Care” verranno infatti reinvestiti nella manutenzione e nel restauro dei monumenti cittadini.