Al via a Castelnovo Monti la Boy League di Volley

Sono già arrivati a Castelnovo Monti atleti e accompagnatori, e da domani cominceranno le partite della Del Monte Boy League, il grande torneo giovanile di volley under 14 maschile, che vedrà disputare proprio in Appennino la Final Eight per il secondo anno consecutivo. Il torneo di livello nazionale vede collaborare il Comune di Castelnovo con Appennino Volley Team, Volley Tricolore Reggio Emilia e Lega Pallavolo Serie A con il patrocinio del Comitato Provinciale della Federazione Italiana Pallavolo.

“Si tratta di un evento davvero importante e spettacolare – afferma l’Assessore allo Sport di Castelnovo, Silvio Bertucci – che rappresenta per il nostro paese e per l’Appennino uno straordinario veicolo di promozione turistica e marketing territoriale, facendo conoscere non soltanto le strutture sportive di cui siamo dotati, ma anche le eccellenze ambientali, le infrastrutture turistiche, la nostra realtà economica e commerciale. Un evento che ha anche una forte ricaduta economica: tutti gli alberghi di Castelnovo in questi giorni sono pieni, e abbiamo alcuni gruppi ospitati anche in strutture di Comuni vicini. Sappiamo per esperienza che spesso chi conosce il nostro territorio grazie a questi eventi sportivi, poi sceglie di tornarci per gite, vacanze, escursioni, perchè ne rimane affascinato. Ringrazio tutte le realtà che collaborano a questa manifestazione e in particolare la Lega Volley che ci ha scelto per il secondo anno per ospitarla”.

Un grande evento sportivo che sarà seguito nel periodo delle festività di Pasqua dal tradizionale e atteso torneo Appennino Volley Cup per squadre maschili under 16, un altro appuntamento che offrirà uno spettacolo sportivo di alto livello e porterà di nuovo moltissime persone a soggiornare nel capoluogo appenninico.

“Castelnovo – conclude Bertucci – continua a puntare fortemente sullo sport sia come veicolo di crescita per i ragazzi, che hanno occasione di apprenderne i valori fondativi di correttezza, spirito di gruppo, sacrificio, collaborazione, sia come leva fondamentale di promozione del territorio. E non soltanto sulla pallavolo ovviamente: in questi giorni è ospite a Reggio Emilia la squadra Nazionale irlandese di calcio femminile, che giocherà martedì 9 aprile allo stadio Città del Tricolore di Reggio l’amichevole con la nazionale italiana, importante per preparare gli incontri di qualificazione al mondiale. Le ragazze irlandesi hanno scelto il campo sintetico di Castelnovo Monti, in via dei Partigiani, per i loro allenamenti e quindi saranno in paese da lunedì. Una ulteriore testimonianza dell’eccellenza delle nostre strutture”.