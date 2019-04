Vari appuntamenti nel fine settimana a Mirandola

La scuola in biblioteca

Venerdì 5 aprile alle ore 18 presso la biblioteca comunale “Garin” di Mirandola si terrà l’incontro “La Scuola in Biblioteca”, con letture tratte da “Salomè” di Stefano Santachiara, a cura del laboratorio “Professione lettore” del liceo “Pico” (diretto dalle docenti Barbara Lucenti, Sandra Moretti e Paola Ruggeri, con musiche di Francesco Bocchi). Sarà presente l’autore. Organizza il Comune di Mirandola.

Inaugura un nuovo tratto di ciclabile a Mortizzuolo

A Mortizzuolo sabato 6 aprile alle ore 11 inaugurerà il nuovo tratto ciclabile di via Mazzone. Organizzano il Comune di Mirandola e il Comitato frazionale di Mortizzuolo. Il ritrovo sarà presso il centro civico. Si terrà una passeggiata ad anello attraverso via Imperiale, il nuovo tratto della ciclabile di via Mazzone, via Baraldini e via don Rettighieri. Seguirà un rinfresco presso il centro civico.

24 ore di birdwatching

Sabato 6 e domenica 7 aprile si terrà una “24 ore di birdwatching” con accompagnamento degli esperti della Som-Stazione Ornitologica Modenese “Il pettazzurro” di via Montirone 3 (località Confine di Mortizzuolo). La “24 ore” si svolgerà dalle ore 14 del 6 alle ore 14 del 7 e sarà l’occasione per scoprire e ascoltare anche le specie notturne. I partecipanti potranno gustare un’ottima cena. Per il programma completo e le info dettagliate: Rossella Casari, 339/7307344; pagina Facebook “Som Stazione Ornitologica Modenese Il pettazzurro”. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con il centro di educazione ambientale “La Raganella”, Asoer, Consorzio della Bonifica di Burana e Comune di Mirandola.