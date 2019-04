Rinnovata l’area di accesso alla sede della Città metropolitana in Via Zamboni

È pronta la nuova area al piano terra di palazzo Malvezzi che raccoglie gli uffici della Città metropolitana a maggior contatto con il pubblico, dopo i lavori iniziati a fine ottobre 2018 che si sono conclusi nelle scorse settimane.

Quindi da domani, 4 aprile, l’Urp della Città metropolitana non sarà più in Via Benedetto XIV bensì in Via Zamboni, 13.

Oltre all’Urp, nei nuovi spazi più fruibili ed accessibili, sono collocati la portineria (a questo link una foto) e l’Ufficio Protocollo (fino ad oggi collocato all’ultimo piano di Palazzo Malvezzi).

Gli orari dell’Urp rimangono i medesimi cioè dal lunedì al venerdì ore 9-13.