Guardia Ecologica Volontaria Legambiente: domani a Reggio Emilia un incontro informativo

E’ previsto per il giorno 4 aprile alle ore 21 presso la sede del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche della Legambiente RE, in via Mazzacurati 11 a Reggio Emilia, l’incontro informativo per il nuovo corso che inizierà il giorno 11 aprile.

La serata ha lo scopo di inquadrare l’attività di volontariato, le responsabilità e le conoscenze necessarie per poter svolgere al meglio questa importante attività di vigilanza sul territorio.

Il conseguimento del titolo e del decreto prefettizio avverrò solo dopo il superamento dell’esame di abilitazione già programmato per il mese di novembre.

Gli incontri formativi si effettueranno a cadenza settimanale presso la sede del raggruppamento alle ore 21, sono previste uscite di formazione affiancati da guardie esperte.

«Questa è un corso che permette di acquisire le conoscenze e le competenze per effettuare la vigilanza ambientale sul territorio – spiega Massimo Becchi presidente del raggruppamento – l’attività della guardia ecologica non si espleta solo attraverso il sanzionamento dei comportamenti scorretti, ma anche con un’intensa attività di segnalazione delle situazioni ambientali a rischio, come l’abbandono di rifiuti pericolosi o l’inquinamento idrico, che permette agli organi competenti di intervenire rapidamente anche per riuscire a rintracciare il responsabile. Non dimentichiamo inoltre l’educazione ambientale che svolgiamo nelle scuole e negli eventi pubblici».

Il corso è gratuito, è richiesta solamente l’iscrizione annuale all’associazione per obblighi assicurativi, si invita a partecipare numerosi alla serata informativa per chiarire ogni altro eventuale dubbio.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0522 431166.