Domani sera presentazione del Masterplan di Castelnovo Monti

Domani sera alle 20.30 in Municipio secondo incontro di restituzione alla comunità sul percorso andato avanti negli ultimi anni sull’urbanistica partecipata e la rigenerazione urbana. Sarà illustrato il Masterplan per la rigenerazione urbana del centro abitato di Castelnovo, strumento strategico per proseguire il processo iniziato quattro anni fa, con la partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle Mappe di Comunità, e proseguito attraverso il Forum Civico, e iniziative specifiche sull’individuazione delle visuali panoramiche dal centro di Castelnovo, i possibili progetti di riqualificazione dell’ex Consorzio agrario e dell’ex Cinema teatro di Felina.

Il Masterplan delinea le linee future di sviluppo del centro abitato e dei relativi spazi pubblici, e prevede anche interventi di rilievo per valorizzarne alcuni aspetti oggi poco visibili, così da rivalutarli. Domani sera, 4 aprile alle ore 20.30 nella sala del Consiglio di Castelnovo per la presentazione del masterplan del capoluogo. Parteciperanno la Giunta comunale, Chiara Cantini, Responsabile Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente del Comune; Daniele Corradini, Responsabile Settore Pianificazione Promozione e Gestione del Territorio; Elisabetta Cavazza, tecnico incaricato dell’elaborazione del Masterplan.