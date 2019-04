Col Forum U.T.E. in gita a Forlì e Faenza

L’Associazione Culturale FORUM U.T.E. di Sassuolo informa che per le rassegne ‘Grandi Mostre e Musei d’Italia’ sono aperte le prenotazioni per la gita di domenica 14 aprile 2019 a Forlì per visitare l’importante mostra Ottocento – L’arte dell’Italia da Hayez a Segantini.

La mostra forlivese ai Musei San Domenico del 2019 si occupa della grande arte italiana dell’Ottocento nel periodo che intercorre tra l’ultima fase del Romanticismo e le sperimentazioni artistiche del nuovo secolo, tra l’Unità d’Italia e la Grande Guerra e a Faenza per visitare l’importantissimo MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche.

Fondato nel 1908, il MIC di Faenza oggi conserva e promuove un patrimonio ceramico di oltre 60.000 opere, antiche e contemporanee, esposte in spazi museali che coprono una superficie di oltre 15.000 metri quadri. Un unicum nel panorama nazionale e internazionale.

Partenze:

da Sassuolo, piazzale Risorgimento, ore 7.00

da Modena, piazzale della Motorizzazione Civile, ore 7.15

Programma:

Arrivo a Forlì verso le ore 9.30, con ingresso e visita guidata alla mostra alle ore 10.10. Al termine, verso le ore 12.00, trasferimento a Faenza per il pranzo libero (a carico dei partecipanti).

Verso le ore 15.00, visita guidata al MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche (biglietto di ingresso a carico dei partecipanti).

Verso le ore 17.00, partenza da Faenza, con rientro a Modena per le ore 19.45 circa

e a Sassuolo per le ore 20.00 circa.

La visita guidata alla mostra sarà condotta da LUCA SILINGARDI, Storico dell’arte, giornalista pubblicista, perito ed esperto d’antichità e oggetti d’arte della Camera di

Commercio di Modena e guida turistica abilitata.

Quote di partecipazione:

€ 75,00 – tessera FORUM UTE 2018/2019 obbligatoria (€ 15 valida per 12 mesi dal momento della sottoscrizione e per tutte le iniziative dell’associazione)

P R E N O T A Z I O N E O B B L I G A T O R I A entro e non oltre venerdì 5 aprile 2019. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi telefonicamente ESCLUSIVAMENTE a

Danira Guidetti Calabrese 348 5495475 dopo la prenotazione telefonica si prega di trasmettere via e-mail (forumute@gmail.com) i propri dati: nome, cognome, punto di salita (Sassuolo o Modena) e numero di telefono cellulare.