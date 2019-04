Apertura iscrizioni e visita guidata al Nido Arcobaleno di Castelnovo Monti

In occasione dell’apertura alle iscrizioni 2019 – 2020, il Nido Arcobaleno di Castelnovo organizza lunedì 8 aprile una visita guidata alla struttura di via F.lli Cervi per illustrare il servizio alle famiglie interessate. L’appuntamento sarà dalle ore 16.30 alle 18.30.

Il Nido Arcobaleno è una realtà attiva a Castelnovo da oltre 40 anni, con la sede attuale, moderna e innovativa, che è stata inaugurata nel 2014.

Il Nido può accogliere fino a 42 bambini, e vi operano complessivamente 8 educatrici, 2 ausiliarie, un pedagogista, un’atelierista. Il Nido d’infanzia è aperto dal 1 settembre al 30 giugno, con sospensioni natalizie e pasquali, dalle ore 7.30 alle ore 16, dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 18 è attivo un servizio di tempo prolungato, riservato ai bambini i cui genitori siano entrambi impegnati per motivi di lavoro. Il numero dei posti al tempo prolungato è limitato.

Possono presentare domanda d’iscrizione al Nido Arcobaleno i genitori dei bambini nati nel 2017, 2018 e fino al 31 marzo 2019. La richiesta d’iscrizione può essere inviata entro il 30 aprile 2019, dai genitori o dai tutori dei minori, esclusivamente utilizzando l’applicativo presente nell’area Servizi on-line del sito dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano, al link www.unioneappennino.re.it/istanzeonline. Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.

Le domande potranno superare il numero dei posti disponibili: verrà predisposta una graduatoria di priorità basata su criteri che tengano conto della situazione dell’intero nucleo famigliare. Le richieste pervenute dopo il 30 aprile saranno accolte solo compatibilmente con la disponibilità dei posti e valutate ai fini della compilazione di una graduatoria fuori termine, destinata alla copertura dei posti che dovessero rimanere vacanti dopo l’esaurimento dei nominativi che avranno presentato la domanda entro il termine.

Per informazioni tel. 0522 610241, 0522 610232, scuola@comune.castelnovo-nemonti.re.it.