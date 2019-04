900 studenti per ‘Non è L’Ennesima Giornata di Scuola’

Inizieranno venerdì 5 aprile le prime due mattinate di Anteprima della quarta edizione dell’Ennesimo Film Festival dedicata agli studenti delle classi di terza media partecipanti al progetto Non è l’Ennesima Giornata di Scuola. I primi a poter visionare i cortometraggi in concorso nell’Ennesima Sezione Giovani saranno gli studenti di Maranello degli Istituti Ferrari e Galilei impegnati domani all’Auditorium Ferrari ai quali seguiranno gli studenti degli Istituti Da Vinci, Cavedoni, Ducale e Ruini che si ritroveranno al Crogiolo Marazzi sabato mattina.

«Si sono concluse ieri le lezioni in tutte le 32 classi terze coinvolte quest’anno nel progetto e siamo molto contenti di aver allargato il progetto ai Comuni di Fiorano Modenese, Sassuolo, Maranello, Castellarano e Scandiano cogliendo l’interesse di BPER Banca, Apple Promotions, Gruppo Hera, Vetriceramici-Ferro e CIR Food che hanno sostenuto l’iniziativa educativa permettendoci così di coinvolgere quest’anno il numero record di oltre 900 fra studenti e insegnanti – spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, organizzatori di Ennesimo Film Festival – Dalla prima edizione del progetto, sono praticamente triplicati gli studenti aderenti, sinonimo non solo della validità della proposta formativa, quanto della necessità di fornire una base critica agli studenti che oggi sono letteralmente bombardati da immagini e video durante la loro quotidianità. Obiettivo formativo del progetto è infatti l’approfondimento di alcuni punti cardinali di quello che è ormai considerato il mezzo di comunicazione delle nuove generazioni: l’immagine in movimento».

Terminate le tre lezioni in classe, gli studenti diventano ora protagonisti del Festival, guardando in anteprima i cortometraggi che compongono l’Ennesima Sezione Giovani e tramite scheda voto esprimeranno il proprio giudizio assegnando l’Ennesima Menzione Giovani al Miglior Film in concorso nella sezione che sarà annunciata durante la serata finale del Festival il 5 maggio al Teatro Astoria di Fiorano Modenese. Inoltre, durante queste mattine, ogni studente adotterà un cortometraggio e ne scriverà la recensione come imparato in classe. Le migliori recensioni si aggiudicheranno l’Ennesimo Premio alla Miglior Recensione e saranno pubblicate sul sito del Festival, oltre che premiate sempre durante la serata finale con buoni libro e buon ingresso al cinema.

Settimana prossima sarà la volta degli studenti di Scandiano (12 Aprile al Polo Made), Fiorano Modenese (13 Aprile al Teatro Astoria) e Castellarano (15 Aprile all’Oratorio Don Bosco).