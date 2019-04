Sestola, lavori sul versante lungo la sp 324

A Sestola partono mercoledì 3 aprile i lavori della Provincia che prevedono la realizzazione di un’opera di difesa contro la caduta massi dal versante, lungo un tratto della strada provinciale 324 del passo delle Radici, compreso tra il centro abitato e Roncoscaglia.

Per consentire l’intervento, fino al 19 aprile in tratto lungo circa un chilometro si circola a senso unico alternato, regolato da un semaforo, e la velocità non può superare i 30 chilometri orari.

I tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano prudenza nell’avvicinarsi al cantiere.