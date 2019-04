Scandiano, al via il comparto agroalimentare: sabato la presentazione

Sabato 6 aprile alle 15,30 presso la sala conferenze Emilia Wine ad Arceto di Scandiano, presentazione pubblica della prossima realizzazione del Comparto Alimentare di Arceto.

Come rileva il Sindaco Alessio Mammi “Si tratta di un momento storico per Scandiano e per tutta la provincia, perchè è stato dato il via al più grande investimento industriale di cui la nostra città ha mai beneficiato. Supera i 60 milioni di euro e di questo voglio sentitamente ringraziare il Dott. Rabboni e il gruppo Pregel. L’accordo di programma che verrà sottoscritto”- prosegue Mammi-“consentirà poi la realizzazione del nuovo quartier generale di Pregel e del polo logistico con un magazzino automatizzato di ultima generazione realizzato da Eletric 80, altra azienda multinazionale leader del nostro territorio”. Sabato interverranno oltre al sindaco, Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia Romagna, Giorgio Zanni, presidente della provincia, Giammaria Manghi sottosegretari presidenza Regione, Luciano Rabboni presidente e fondatore di Pregel, Davide Frascari presidente Cantine Emilia Wine e Andrea Oliva architetto progettista dell’intervento. “Ho iniziato dieci anni fa a fare il sindaco in un difficile periodo economico” conclude Mammi “le aziende chiudevano. Sono orgoglioso e felice per tutta la nostra città di concludere la mia esperienza con un grande investimento industriale che creerà un aumento occupazionale di 70 unità, oltre ricerca e innovazione per il territorio” .