In occasione della festività del Santo Patrono di Cadelbosco Sopra nella giornata di sabato 6 aprile, sarà attivato un turno di Guardia medica dalle ore 8 alle ore 10 nella sede di Castelnuovo Sotto, struttura territoriale che risponde anche per chi ha il medico nel Comune di Cadelbosco Sopra. Il servizio funzionerà in sostituzione sia dei Medici di Medicina Generale che dei Pediatri di Libera scelta.