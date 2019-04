San Martino in Rio, trova portaocchiali con 800 euro e lo consegna ai carabinieri

Se a Natale siamo tutti più buoni, a Pasqua, forse, siamo tutti più onesti. O almeno lo è stata un’architetta reggiana che ha trovato nel parco comunale di San Martino in Rio un portaocchiali con all’interno 800 euro e che, invece d’intascarseli, ha prima provato a rintracciare il proprietario, poi, non essendoci riuscita, ha portato tutto ai carabinieri.

Questi ultimi, dieci minuti prima, avevano congedato proprio il proprietario che, in lacrime, ne aveva denunciato lo smarrimento. Si tratta di un pensionato 72enne tarantino che aveva tutti quei soldi in quanto si trovava in vacanza nel reggiano, essendo venuto a trovare dei parenti.

Terminate le verbalizzazioni del caso, i carabinieri hanno chiamato subito il 72enne che prima di congedarsi aveva lasciato il suo numero di cellulare. Arrivato in caserma, ha avuto la bella sorpresa: il portaocchiali era ancora “intatto” con tutti i soldi che conteneva.