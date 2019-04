Rapina alla profumeria Vaccari: solidarietà di Confcommercio Modena e richiesta di alzare la guardia

«Esprimo massima solidarietà e vicinanza a Maria Grazia Frazzoni della profumeria Vaccari, vittima di una grave aggressione, che, vista la dinamica con cui è stato perpetrata, avrebbe potuto avere esiti ancora più pesanti, ma allo stesso tempo l’augurio che le indagini in corso conducano presto all’individuazione dell’autore dello sconsiderato gesto».

Così Riccardo Pisani (foto), presidente cittadino di Confcommercio, dopo aver appreso la notizia della violenta rapina ai danni della responsabile della profumeria Vaccari di viale Trento Trieste dove ieri, intorno a mezzogiorno, un ragazzo di colore si è introdotto nel negozio e, dopo averla minacciata, l’ha strattonata e gettata a terra per poi fuggire con diversi profumi nascosti in una borsa.

«Prendiamo atto – precisa Pisani – degli sforzi che in questi mesi sono stati messi in campo dalle Forze dell’Ordine per garantire maggiore presidio del territorio ed a loro va tutto la nostra gratitudine per il lavoro che quotidianamente viene svolto. Ma il fatto accaduto, unito ad una serie di episodi ai danni di altrettanti commercianti e privati cittadini, ci dicono che c’è tanto da lavorare sui terreni della prevenzione e del contrasto di fenomeni di microcriminalità con cui anche la nostra città deve fare i conti».

«Come quotidianamente ci chiedono i nostri Associati – torniamo a ribadire la necessità che ad un potenziamento dei sistemi di difesa passiva avvenuto anche grazie al Fondo Sicurezza della Camera di Commercio, debba corrispondere sempre più una maggiore presenza “fisica” e di prossimità da parte delle forze dell’ordine, di cui auspichiamo un aumento degli organici anche attraverso l’inserimento della Questura di Modena nella classificazione di fascia A».