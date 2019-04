Air Liquide, Filctem/Cgil Modena: sciopero nazionale mercoledì 3 aprile contro gli esuberi del piano industriale europeo

Sciopero nazionale domani, mercoledì 3 aprile, degli addetti della Air Liquide Italia (azienda che produce bombole di gas per l’industria) per protestare contro il piano industriale presentato il 22 marzo a Roma che prevede a livello europeo 85 esuberi nell’area amministrativa (attività di “Finance”), di cui 33 in Italia, anche se nessuno nello stabilimento modenese.

Il piano industriale (progetto europeo) prevede la delocalizzazione dei posti di lavoro in Portogallo a fronte di un minor costo del lavoro.

Lo sciopero è stato indetto dai sindacati di categoria Filctem/Cgil, Femca/Cisl e Uiltucs/Uil.

Anche a Modena, i lavoratori sciopereranno domani le ultime 4 ore del turno e terranno un presidio davanti ai cancelli dell’azienda in via Nicolò Biondo dalle ore 13.30 alle 14.30.