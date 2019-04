StraBologna Scuole 2019: quasi 400 bambini in pista sabato 30 marzo

Domenica 26 maggio 2019 torna la StraBologna, una grande festa della città adatta a tutti organizzata da UISP Bologna. Quest’anno l’evento avrà una durata di 3 giorni. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio sarà possibile trovare in Piazza Maggiore gli stand espositivi dei partner. Come da tradizione, sabato 25 maggio diverse associazioni sportive si esibiranno sul Crescentone della Piazza e la domenica, alle ore 10:30, si partirà da via Rizzoli per vivere insieme la 40esima edizione della StraBologna.

Già da settembre è ripartito il progetto StraBologna Scuole 2019 – 14° Gran Prix Emil Banca che è stato rivoluzionato grazie alla collaborazione di UISP con la Polisportiva Pontevecchio e all’appoggio di Emil Banca e LloydsFarmacia.

Istruttori di atletica UISP e Pontevecchio hanno svolto ore di atletica leggera in una ventina di scuole bolognesi con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi a questa disciplina e coinvolgerli in un circuito di eventi sportivi dedicati alle scuole primarie di Bologna.

Il primo evento si è tenuto sabato 30 marzo 2019 allo StraBologna Stadium (Centro Sportivo Arcoveggio) e ha contato quasi 400 bambini.

Le prime scuole che si sono cimentate nelle prove di lancio del vortex, salto in lungo, corsa di velocità con fotocellule e staffette sono state Cesana, Morandi, Sacro Cuore e Due Agosto. I ragazzi sono stati accompagnati in campo dagli istruttori UISP e Pontevecchio che li hanno seguiti durante l’anno, da StraBiglio e dalle mascotte del parco acquatico La Quiete. Tutti i partecipanti hanno ricevuto omaggi messi a disposizione da LloydsFarmacia, partner del progetto, e a fine mattinata una merenda offerta da Coop Alleanza 3.0.

Per ogni classe sono stati premiati i 3 bambini e le 3 bambine più veloci nella corsa di velocità con le fotocellule, i quali hanno guadagnato la qualificazione alla finalissima: la StraBologna Sprint, gara di velocità in programma sabato 25 maggio 2019 in Piazza Maggiore.

Sulla base dei tempi ottenuti nelle staffette sono state premiate le 3 squadre più veloci per ogni classe. In base a questi tempi ogni scuola ha guadagnato un punteggio che, sommato a quello guadagnato grazie alla partecipazione alla StraBologna del 26 maggio 2019, permetterà ai primi istituti classificati di ricevere un premio in denaro offerto da Emil Banca per l’acquisto di materiale didattico/sportivo.

Le prossime giornate di sport si disputeranno sabato 6 aprile, 13 aprile, 4 maggio e 11 maggio (con eventuale recupero in caso di maltempo sabato 18 maggio).