Serrature forzate in complesso residenziale in via Indipendenza

Segni ben evidenti di “visita” notturna, ma sembra nessun danno di rilievo, a parte quelli alle serrature/infissi derivati con tutta probabilità da un “sopralluogo” non completato. Brutta sorpresa, questa mattina, per i tanti abitanti del condominio Mimosa, complesso residenziale situato tra il Parco Ducale e via Indipendenza. In diversi si sono infatti accorti di visibili segni di forzatura sugli ingressi di tre dei nove palazzi che compongono il complesso.

Oltre a quelle sulle serrature, sono in corso verifiche sulle esatte dinamiche dell’accaduto, anche se molto fa pensare a tentativi di intrusione attuati nella notte tra domenica e lunedì (con cantine e garages come bersagli) e non del tutto perfezionati, forse anche a causa di “movimenti” nei parcheggi degli stabili che hanno impedito agli incursori di portare a termine i loro propositi criminosi. Gli abitanti degli stabili hanno segnalato il fatto alla Polizia Municipale.