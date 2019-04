“Rave party” in Valsellustra, 64 persone identificate dai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese hanno identificato 64 persone che avevano organizzato un rave party. E’ successo ieri mattina, quando i militari hanno sorpreso l’evento in un terreno privato in località Valsellustra. I Carabinieri, coadiuvati da altre tre pattuglie dell’Arma provenienti da Dozza, Castel San Pietro Terme e Imola, si sono avvicinati e dopo aver interrotto i “festeggiamenti” hanno proceduto all’identificazione dei partecipanti, provenienti da tutta Italia e degli organizzatori. Le persone identificate dovranno rispondere di invasione di terreni e gli organizzatori saranno segnalati per aver violato le disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.