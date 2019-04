Pazzano: motociclista cade su strada sterrata

Le squadre del Soccorso Alpino Emilia Romagna sono state impegnate nel pomeriggio di oggi in aiuto di un motociclista enduro caduto sul sentiero, nel comune di Serramazzoni. Un ragazzo di diciannove anni si trovava in sella alla propria moto su una strada sterrata non distante dalla frazione di Pazzano, quando sfortunatamente è caduto accusando un forte dolore ad una spalla.

Il Soccorso Alpino e l’Assistenza Pubblica di Serramazzoni sono arrivati in breve tempo sul giovane centauro; il paziente è stato stabilizzato e trasportato a bordo di una barella per recuperi in ambiente impervio fino alla strada carrozzabile, dove è stato affidato al personale dell’ambulanza e quindi all’Ospedale di Pavullo nel Frignano, con una sospetta frattura alla clavicola.