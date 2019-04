Nuoto, Campionati italiani assoluti primaverili: si parte!

Riccione – Si aprono domani i campionati assoluti di nuoto primaverili. Consumata l’anteprima con la 2 giorni di tricolori di fondo indoor che ha presentato ai blocchi solo Mattia Tosi del Team Nuoto Modena a rappresentare la provincia di Modena nei 5000 mt junior, chiusi al 28° posto in 1h01’50”6, si fa sul serio.

Lo spartiacque della stagione che consegnerà i primi i costumi azzurri della stagione vede in ogni caso pochi modenesi al via: 6 per la precisione.

Con il titolato Gregorio Paltrinieri, un altro carpigiano è chiamato a stupire. Lorenzo Mora che difende i colori delle Fiamme Rosse, giocherà le proprie chance senza la presenza del principale avversario, Simone Sabbioni, infortunato. Al via a dorso anche il compagno di allenamenti Lorenzo Ferrari (Amici del nuoto vvff).

Rientra Tania Quaglieri. La nonantolana di Sea Sub è il punto interrogativo della vasca, ma potrebbe aver recuperato dall’infortunio. Il team presenta nella velocità farfalla anche Chiara Bozzali.

Last but not least, troviamo Chiara Fontana. Il talentino formiginese che nuota per la bolognese Azzurra 91 si giocherà le sue carte a dorso e nei misti.

A luglio non abbiamo infatti solo l’Universiade napoletana e i mondiali coreani a Gwangju, ma anche gli Eyof a Baku e i mondiali a Budapest riservati alla categoria junior.