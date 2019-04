Diritto allo studio: sei nuovi studentati Unibo

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato sei nuovi progetti presentati dall’Università di Bologna per la realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari: i nuovi posti alloggio previsti sono in totale 452. Si tratta di un intervento diffuso sul territorio che coinvolge i Campus di Bologna, Imola, Forlì e Rimini, per un finanziamento complessivo di 29 milioni di euro, e che sarà realizzato in stretta sinergia con le amministrazioni comunali e grazie all’indispensabile contributo di ER.GO, l’Azienda regionale per il diritto allo studio della Regione Emilia-Romagna.

I sei nuovi progetti si vanno ad aggiungere ai tre già approvati dal MIUR nel precedente bando per la realizzazione di studentati e già in corso di realizzazione: nel nuovo Campus di Cesena (80 posti alloggio) e a Bologna nell’area dell’ex Croce Rossa in via San Petronio Vecchio (40 posti alloggio) e nell’area del Lazzaretto in via Terracini (382 posti alloggio). Sommando gli interventi già in corso di realizzazione e quelli appena approvati si arriva a quasi mille nuovi posti alloggio per gli studenti dell’Università di Bologna.

“Tre anni fa, quando abbiamo presentato il nuovo piano edilizio dell’Università di Bologna avevamo previsto mille nuovi posti in studentato per i nostri studenti, nell’ottica di un forte potenziamento delle iniziative per il diritto allo studio”, dichiara il Rettore Francesco Ubertini. “Oggi, con l’approvazione di questi nuovi progetti, facciamo un nuovo importante passo avanti verso quel traguardo. È una notizia che ci fa particolarmente piacere anche perché si inserisce nel contesto di un Ateneo in cui immatricolazioni, studenti fuori sede e studenti internazionali sono in costante crescita. Voglio ringraziare ER.GO e la Regione Emilia-Romagna per il loro continuo lavoro sul diritto allo studio e tutte le amministrazioni comunali per la preziosa sinergia con cui portiamo avanti quotidianamente importanti iniziative per i nostri studenti”.

A Bologna i progetti approvati riguardano nuovi studentati nell’area di via Belmeloro (4,1 milioni di euro di finanziamento per 57 posti alloggio), nell’area di via Filippo Re (7,8 milioni di euro di finanziamento per 90 posti alloggio) e nell’area del Battiferro in via della Beverara (8,5 milioni di euro di finanziamento per 131 posti alloggio). A questi si aggiunge il progetto per la realizzazione di una residenza universitaria nel Complesso dell’Osservanza a Imola, in via Venturini (2,3 milioni di euro di finanziamento per 45 posti alloggio).

Nel Campus di Forlì è stato approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo studentato nel polo di Ingegneria aeronautica, tramite trasformazione dell’edificio ex ENAV che è stato acquisito dall’Alma Mater anche per tale finalità (1 milione di euro di finanziamento per 64 posti alloggio). Nel Campus di Rimini, invece, sarà realizzato l’intervento progettato nel sito di Palazzo Lettimi: un complesso integrato di servizi che include anche la nuova biblioteca di Campus (5,3 milioni di euro di finanziamento per 65 posti alloggio).

I primi due progetti, quelli relativi all’area di via Belmeloro a Bologna e al Complesso dell’Osservanza a Imola, rientrano nell’attuale disponibilità economica del MIUR, mentre i rimanenti quattro rimanenti sono stati collocati nella graduatoria dei progetti finanziati.