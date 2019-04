Concerto omaggio ai Queen sul palco del Novecento di Cavriago

Giovedì 4 aprile arriveranno sul palco della Multisala Novecento di Cavriago i Killer Queen per un omaggio al grande Freddie Mercury. La serata prende il titolo di “Queen Plugged”. Nell’anno del grande successo del film Bohemian Rhapsody non poteva mancare un’occasione per rivivere le emozioni delle canzoni dei Queen con un concerto dal vivo. I Killer Queen sono nati nel 1995 e sono riconosciuti come tribute band ufficiale italiana da “We will Rock you”, unico fan club autorizzato in Italia direttamente dai Queen. Il concerto inizierà alle 21 in sala Rossa. I biglietti sono già andati tutti esauriti in pochissimo tempo.

La serata fa parte della stagione dei concerti dal titolo “Novecento live Emotion”, una rassegna con proposte pop, rock, di musica classica, emiliana e internazionale. Da marzo a maggio si alternano sul palco della sala Rossa sette band od orchestre, di giovedì sera alle 21, per accontentare tutti i gusti.

Info: www.multisala900.it, tel. 0522/372015, Multisala Novecento, via del Cristo 5, Cavriago.