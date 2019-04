Completamente assolto Stefano Faso, ex comandate della Municipale di Sassuolo

L’ex comandante della polizia municipale di Sassuolo, Stefano Faso è stato assolto dall’accusa di minacce e violazione della legge sul porto d’armi.

Secondo l’accusa in quella circostanza (era l’aprile del 2012 e Faso era al comando della municipale sassolese) fuori servizio, Faso avrebbe minacciato due persone che gli avevano intimato di andarsene con l’auto da una strada privata a Baggiovara. Per il giudice l’ex comandante era nel pieno diritto di portare l’arma usata al lavoro lungo il tragitto di casa e fuori servizio e non costituirebbero reato le espressioni usate secondo i due uomini da Faso in quella circostanza, perchè ritenute non minacciose.