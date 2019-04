Bologna: avrebbe abusato di una ragazza dopo averle offerto lavoro

Ai carabinieri la ragazza, una 20enne originaria di Campobasso, ha raccontato che l’uomo, un 61enne artigiano calabrese residente a Bologna, sabato sera, con la scusa di offrirle un impiego per svolgere le pulizie domestiche, dopo averla invitata per un colloquio a casa sua in zona via Larga le avrebbe somministrato dei farmaci e avrebbe abusato di lei. Risvegliatasi confusa nell’abitazione dell’uomo, la giovane si è subito rivolta ai Carabinieri della Stazione Bologna Mazzini che hanno avviato le indagini. Durante una perquisizione a casa del 61enne, con diversi precedenti, è stato rinvenuto un farmaco ansiolitico e sedativo. L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per violenza sessuale.