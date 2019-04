Poco prima delle 17 la Centrale Operativa, su segnalazione di un utente della strada in transito, ha inviato il radiomobile di Carpi sulla strada 468 per Correggio, dopo il ristorante Argentino, dove una vettura di piccola cilindrata aveva perso il controllo andando sulla corsia opposta e rimanendo in bilico tra la strada ed il fossato. All’interno vi erano due persone anziane, classe 1926 e 1928 impietrite. I militari sono riusciti a farle uscire senza che queste riportassero danni fisici.