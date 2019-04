Diventa operativa la nuova organizzazione del team manageriale di UniCredit

La nuova organizzazione del team manageriale di UniCredit – approvata dal consiglio di

amministrazione di UniCredit del 6 febbraio 2019 – è da oggi pienamente operativa.

Come già precedentemente annunciato, la nuova organizzazione garantisce che il team

manageriale che implementerà il nuovo Piano Strategico ne abbia la piena responsabilità sin dall’inizio del processo di sviluppo. Il Piano Strategico 2020-23 sarà presentato a Londra il 3 dicembre 2019.

Il nuovo team manageriale è composto da Francesco Giordano e Olivier Khayat, co-CEO

Commercial Banking Western Europe; Gianfranco Bisagni e Niccolò Ubertalli, co-CEO

Commercial Banking CEE; Richard Burton, CEO del Corporate and Investment Banking, a riporto diretto di Olivier Khayat e Gianfranco Bisagni; Ranieri de Marchis e Carlo Vivaldi, co-Chief Operating Officer. Finja Kuetz è Deputy COO e Chief Transformation Officer.

Il CEO del Gruppo assume inoltre temporaneamente la guida della funzione Finanza & Controllo, fino a quando verrà nominato un nuovo responsabile.

Il Commercial Banking Italy, che riporta ai co-CEO del Commercial Banking Western Europe, sarà guidato da Andrea Casini e Remo Taricani. Giovanni Ronca, ex co-Head del Commercial Banking Italy, in accordo con la banca, ha annunciato che lascerà il Gruppo.

Stefano Porro è stato nominato co-CFO, al fianco di Mirko Bianchi. I co-CFO riportano al

Responsabile di Finanza & Controllo. La nuova area CFO comprende sia le attività

precedentemente rientranti nel perimetro CFO che quelle rientranti nel perimetro Group

Administrative & Analytics Office.

Jean Pierre Mustier, CEO del Gruppo UniCredit, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto che la nuova organizzazione sia ora pienamente operativa. Il team manageriale potrà così progredire nell’implementazione del nostro prossimo Piano Strategico 2020-23 e correre con successo gli ultimi chilometri della maratona di Transform 2019. Grazie alla nostra organizzazione, UniCredit si confermerà una banca paneuropea vincente”.